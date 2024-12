Près de Flers. Des sapins en planches de bois pour les familles inscrites au "défi zéro déchet"

C'est une création originale mais surtout écoresponsable qu'ont pu réaliser les familles inscrites au "défi zéro déchet", mercredi 4 décembre. Lancé par Flers Agglo au mois de septembre, le défi a pour objectif de sensibiliser la population au fait maison et à la réduction des déchets. "Cet atelier était l'occasion de créer une décoration sympa tout en recyclant le bois", confie Emma Etienne, coordinatrice du plan alimentaire territorial pour Flers Agglo.

Un sapin 100% artisanal

Le bois utilisé pour fabriquer les sapins provenait de la recyclerie Les Fourmis Vertes, basée à Landisacq. "Ce sont nos donateurs qui nous apportent du mobilier, explique Benoît Dagobert, responsable d'exploitation au sein de la recyclerie. Lorsque ce mobilier n'est pas valorisable à la revente et qu'il ne part pas en boutique, nous le démantelons et nous récupérons les éléments en bois qui repassent en machine. Cela nous permet d'avoir un gisement de bois", poursuit-il.

Les familles qui ont répondu présente à l'atelier ont d'abord dû découper le bois en planches de différentes tailles avant de les percer et de les assembler le long d'une tige filetée. "C'est la première fois que je bricole, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre", plaisante Marie-Laure Gallier, 67 ans. De son côté, Laure Baloche est venue faire l'activité avec ses filles. "Le sapin était un sujet de discussion avec mon mari depuis plusieurs années. On trouvait ça aberrant de couper des arbres pour ne s'en servir qu'une dizaine de jours, explique la mère de famille. En même temps, on a tous cette culture de Noël… On avait envie de vivre la magie des fêtes, donc le fait de fabriquer son sapin avec du bois de récupération, c'est parfait", conclut-elle.

Le "défi zéro déchet" lancé par Flers Agglo se termine samedi 14 décembre. Ce jour-là, les différentes familles inscrites recevront une récompense pour tous les efforts fournis depuis le mois de septembre.