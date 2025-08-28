Honfleur Normandy Outlet. Ouverture d'une nouvelle boutique mode très attendue, avec minimum 30% de réduction toute l'année

Le centre de marques situé à quelques minutes du centre historique de Honfleur continue de se développer. Après l'arrivée de Jack&Jones en 2024, c'est au tour d'ONLY, marque de prêt-à-porter féminin créée en 1995, de rejoindre le site.

Une grande boutique avec des prix réduits

Répartie sur plus de 300m², la boutique propose un vestiaire complet allant du denim iconique aux pièces fortes, le tout avec des prix outlet, affichant au minimum -30% toute l'année.

Un atout supplémentaire pour l'offre mode en Normandie

L'implantation de cette nouvelle enseigne illustre l'attractivité croissante du village outlet. ONLY, qui fait partie du groupe Bestseller (maison danoise rassemblant une vingtaine de marques internationales), devient ainsi la deuxième enseigne du groupe à s'implanter à Honfleur.

Un centre commercial en pleine croissance

Porté par une fréquentation estivale en hausse, le Honfleur Normandy Outlet consolide son rôle dans le paysage commercial régional. Avec désormais 85 enseignes, le site combine prêt-à-porter, restauration et activités familiales.