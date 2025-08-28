En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Honfleur Normandy Outlet. Ouverture d'une nouvelle boutique mode très attendue, avec minimum 30% de réduction toute l'année

Economie. Ce jeudi 28 août 2025 marque l'ouverture d'une nouvelle boutique de mode féminine au Honfleur Normandy Outlet, au pied du pont de Normandie. Dédiée aux "tendances et aux essentiels intemporels", cette enseigne internationale enrichit l'offre shopping du village de marques normand.

Publié le 28/08/2025 à 12h20 - Par Mathilde Rabaud
Honfleur Normandy Outlet. Ouverture d'une nouvelle boutique mode très attendue, avec minimum 30% de réduction toute l'année
Mode féminine : une marque internationale s'installe à Honfleur Normandy Outlet. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le centre de marques situé à quelques minutes du centre historique de Honfleur continue de se développer. Après l'arrivée de Jack&Jones en 2024, c'est au tour d'ONLY, marque de prêt-à-porter féminin créée en 1995, de rejoindre le site.

Une grande boutique avec des prix réduits

Répartie sur plus de 300m², la boutique propose un vestiaire complet allant du denim iconique aux pièces fortes, le tout avec des prix outlet, affichant au minimum -30% toute l'année.

Un atout supplémentaire pour l'offre mode en Normandie

L'implantation de cette nouvelle enseigne illustre l'attractivité croissante du village outlet. ONLY, qui fait partie du groupe Bestseller (maison danoise rassemblant une vingtaine de marques internationales), devient ainsi la deuxième enseigne du groupe à s'implanter à Honfleur. 

Un centre commercial en pleine croissance

Porté par une fréquentation estivale en hausse, le Honfleur Normandy Outlet consolide son rôle dans le paysage commercial régional. Avec désormais 85 enseignes, le site combine prêt-à-porter, restauration et activités familiales.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Honfleur Normandy Outlet. Ouverture d'une nouvelle boutique mode très attendue, avec minimum 30% de réduction toute l'année
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple