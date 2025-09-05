Bon plan. La Miss France normande la plus stylée revend ses vêtements… et vous pouvez les acheter !

En ce moment Gimme Love SIA
Société. L'ancienne Miss France 2014, Flora Coquerel, originaire de Normandie, vide son dressing et revend ses vêtements de marque à prix cassés. Grâce à un site spécialisé dans le déstockage et la seconde main, chacun peut désormais shopper ses pièces stylées jusqu'à -70% !

Publié le 05/09/2025 à 17h05, mis à jour le 05/09/2025 à 17h36 - Par Mathilde Rabaud
Mode : les looks de Flora Coquerel disponibles en seconde main dès maintenant - Flora Coquerel sur instagram

Elue Miss France 2014 après avoir représenté la région Orléanais, Flora Coquerel reste une figure incontournable de la beauté française. Née à Mont-Saint-Aignan, en Normandie, la Franco-Béninoise a marqué les esprits par son élégance et son style. Après son année de règne, elle a même décroché une place historique de 3e dauphine à Miss Univers 2015.

Toujours très suivie sur les réseaux sociaux, l'ex-reine de beauté partage régulièrement ses inspirations mode et lifestyle. Et cette rentrée, elle a décidé de franchir une nouvelle étape.

Un vide-dressing avec ses vêtements les plus stylés

Sur Instagram, Flora Coquerel a annoncé avoir confié son dressing à la plateforme française Modz, spécialisée dans le déstockage et la seconde main. "C'est la rentrée ! J'ai décidé de trier mes affaires et de leur offrir une seconde vie", a-t-elle confié en story.

Parmi les pièces mises en vente, on retrouve des vêtements et accessoires de marques tendance comme IKKS, Nike, Fenty ou encore UGG, proposés avec des réductions allant jusqu'à -70%.

Modz, la plateforme française du déstockage mode

Créé en 2007, Modz s'est imposé comme l'un des sites incontournables pour dénicher des bons plans mode. Le concept est simple : regrouper les invendus et fins de série de milliers de boutiques partenaires, afin de les proposer en ligne à des prix largement réduits.

Chaque jour, les internautes peuvent parcourir des milliers de nouveautés parmi plus de 3 000 marques, avec une logistique gérée depuis la France pour garantir un suivi rapide et fiable.

Comment se procurer ses vêtements ?

Pour accéder aux articles de Flora Coquerel, il suffit de se rendre sur son espace dédié chez Modz. Les pièces sont disponibles en quantité limitée, avec peu de tailles par modèle : une raison de plus pour ne pas attendre. C'est ici !

Une belle occasion pour les fans de mode (et de Miss France) de s'offrir des pièces uniques, portées par une icône de style normande, tout en participant à une démarche plus responsable.

