Bon plan de la rentrée près de Caen. Adidas, puma, converse… Baskets et vêtements de marque dès 5€ (et 100€ à gagner)

Le Hangar, spécialiste des ventes privées itinérantes, fait étape à Hérouville-Saint-Clair. Ce concept, qui cartonne depuis plus de trois ans partout en France, repose sur un principe simple : réunir de grandes marques mode et sport à des tarifs imbattables.
- A lire aussi. Hérouville-Saint-Clair. Quelle sera la nouvelle enseigne en remplacement de Carrefour ?
Des baskets et vêtements de marque à prix cassés
Adidas, Puma, Converse, Reebok… Les logos stars s'alignent sur les étagères. Ici, les prix s'étendent de 5€ à 59,90€ seulement. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de sneakers, de tenues streetwear ou simplement pour dénicher de bonnes affaires de rentrée.
600m² de bonnes affaires pour quatre jours seulement
L'espace éphémère, installé en face du salon Saint Algue, ouvrira ses portes du mercredi 3 au samedi 6 septembre, de 9h30 à 19h30. Avec plus de 600m² de surface, le pop-up store promet beaucoup de bonnes affaires, et pour tous les goûts !
Un jeu-concours pour faire ses courses gratuitement
Cerise sur le gâteau : un jeu-concours permet de remporter 100€ en bon d'achat à dépenser directement sur place. Une opportunité parfaite pour repartir avec plusieurs pièces sans toucher au portefeuille.
Pour jouer c'est ici.
Voir cette publication sur Instagram
Une publication partagée par CCial Carrefour Hérouville (@cc_carrefourherouville)
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.