Bon plan de la rentrée près de Caen. Adidas, puma, converse… Baskets et vêtements de marque dès 5€ (et 100€ à gagner)

Economie. Mercredi 3 septembre 2025 marque l'ouverture d'un grand pop-up store au centre commercial Carrefour Hérouville. Pendant quatre jours, plus de 600m² seront dédiés aux baskets et vêtements de grandes marques à prix cassés. Et pour lancer l'opération, un jeu-concours avec 100€ de bon d'achat à la clef.

Publié le 01/09/2025 à 09h56 - Par Mathilde Rabaud
Un pop-up store géant au coeur du Carrefour Hérouville. - Le Hangar

Le Hangar, spécialiste des ventes privées itinérantes, fait étape à Hérouville-Saint-Clair. Ce concept, qui cartonne depuis plus de trois ans partout en France, repose sur un principe simple : réunir de grandes marques mode et sport à des tarifs imbattables.

Des baskets et vêtements de marque à prix cassés

Adidas, Puma, Converse, Reebok… Les logos stars s'alignent sur les étagères. Ici, les prix s'étendent de 5€ à 59,90€ seulement. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de sneakers, de tenues streetwear ou simplement pour dénicher de bonnes affaires de rentrée.

600m² de bonnes affaires pour quatre jours seulement

L'espace éphémère, installé en face du salon Saint Algue, ouvrira ses portes du mercredi 3 au samedi 6 septembre, de 9h30 à 19h30. Avec plus de 600m² de surface, le pop-up store promet beaucoup de bonnes affaires, et pour tous les goûts !

Un jeu-concours pour faire ses courses gratuitement

Cerise sur le gâteau : un jeu-concours permet de remporter 100€ en bon d'achat à dépenser directement sur place. Une opportunité parfaite pour repartir avec plusieurs pièces sans toucher au portefeuille.

Pour jouer c'est ici.

