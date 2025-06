Normandie. "Ça fait du gaspillage en moins" : un dispositif pour réutiliser les emballages en verre lancé dans les grandes surfaces

Et si vous réutilisiez vos emballages en verre plutôt que de les recycler ? L'entreprise Citeo, avec son projet Réflexe gagnant du réemploi, souhaite développer la réutilisation des emballages en verre grâce à un système de consigne. "C'est un travail qui dure depuis maintenant deux ans, explique Ana Fernandez, directrice des dispositifs de réemploi chez Citeo. On a constaté qu'il y avait du réemploi dans d'autres secteurs d'activité mais très peu dans l'alimentaire. Les rares initiatives étaient d'ailleurs très locales", poursuit-elle.

Comment ça marche ?

Tout se fait grâce à un drôle d'automate capable de récupérer les bouteilles en verre concernées. "Le client peut retrouver les produits en question de manière clairement indiquée, explique Ana Fernandez. Le montant de la consigne est écrit à côté du prix du produit. Le client pourra ainsi le récupérer lorsqu'il ramènera la bouteille vide, à condition qu'elle soit encore en bon état", poursuit-elle.

Ana Fernandez sur le fonctionnement du dispositif Impossible de lire le son.

Le montant de la consigne peut être directement rendu ou utilisé en magasin sous forme de bon d'achat. Les bouteilles sont quant à elles collectées puis acheminées dans un centre de tri et de lavage "situé à moins de 200km du magasin concerné", précise Ana Fernandez.

Les produits concernés par le système de consigne sont repérables grâce à une étiquette violette. - Martin Patry

Des produits en cours d'arrivage

Le dispositif ne concerne pour l'instant qu'une dizaine de produits alimentaires à retrouver dans les magasins U de quatre régions, dont la Normandie. Au Super U d'Alençon, les clients accueillent le dispositif avec le sourire. "C'est une bonne chose car ça fait du gaspillage en moins", réagit Nicolas Lenormand. De son côté, une autre cliente, retraitée, préfère attendre avant de se prononcer. "C'est positif mais il faut voir si ça marche avec le temps", témoigne-t-elle.

Le projet devrait bientôt s'élargir à plus de 750 magasins de différentes enseignes, comme Leclerc, Auchan ou Intermarché. "Notre objectif est de contribuer à la loi AGEC qui vise 10% d'emballages réemployés en 2027", confie Ana Fernandez.

Le pari peut sembler ambitieux puisqu'en 2023, seulement 1,2% des emballages alimentaires étaient réutilisés en France. "Notre projet est encore en phase de test mais on espère amener plus de 55 millions d'emballages réemployables sur le marché. Si tout se passe bien, on développera le dispositif à l'échelle nationale et à terme, on vise 2 milliards de produits emballés dans ce type d'emballages", détaille Ana Fernandez.

"Tout le monde a à y gagner"

Depuis plus d'un an, le Super U d'Alençon est équipé d'un autre système de bon d'achat pour le recyclage du plastique. "Ça fonctionne très bien, affirme le responsable du magasin, Brian Chemin. Chaque mois, ce sont plus de 30 000 bouteilles en plastique qui sont recyclées ici. Au tout début, on tournait plutôt autour de 15 000 bouteilles mais la machine a atteint son rythme de croisière. L'autre automate, pour la consigne des emballages en verre, n'est là que depuis une semaine et devrait suivre la même courbe d'évolution. Il faut lui laisser du temps", poursuit-il.

Si le dispositif porté par Citeo atteint ses objectifs, l'entreprise pourrait l'élargir aux emballages en métal et en plastique rigide. "Détruire un contenant, c'est devoir le reproduire et cela engendre un certain nombre de coûts. Ce système de consigne est une bonne chose, tout le monde a à y gagner", conclut Brian Chemin.