Tourisme durable. Une commune normande grandement récompensée pour son engagement, une première en France

C'est une première en France. Seule station thermale du Grand Ouest, la Ville de Bagnoles de l'Orne se distingue par son engagement en faveur d'un tourisme durable en obtenant le niveau Platine du label Green Destinations. "Ce label, attribué après un audit rigoureux réalisé les 11 et 12 septembre, reconnaît les efforts déployés par la Ville pour préserver son patrimoine naturel et culturel, dynamiser son économie et promouvoir un tourisme responsable. Le passage du niveau Or au niveau Platine témoigne des initiatives innovantes et de l'implication collective des acteurs locaux", détaille l'agence Hémisphère sud dans un communiqué.

"Poursuivre dans cette voie"

Ce niveau Platine est le quatrième et avant-dernier palier du label, avant la certification qui nécessite de répondre à l'entièreté des critères de tourisme durable de l'Organisation mondiale du tourisme.

Pour continuer à renforcer cette dynamique de durabilité, Bagnoles de l'Orne s'engage à lancer une enquête de satisfaction auprès de ses habitants pour mieux comprendre leurs attentes vis-à-vis de l'activité touristique. La Ville compte également valoriser les mobilités douces pour encourager des modes de transport durables. "Ce label renforce le positionnement de Bagnoles de l'Orne comme destination emblématique du tourisme durable en Normandie et engage la Ville à poursuivre sur cette voie, pour le bien-être des visiteurs comme des habitants", précise le communiqué.