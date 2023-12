Idée sortie. Beauté, mode, artisanat… Rendez-vous au salon d'Isis et Osiris à Bayeux ce week-end

Le salon d'Isis et Osiris, c'est le salon du mieux-être, de la mode et de l'artisanat. Il se déroule samedi 9 et dimanche 10 décembre à la salle La Comète, à Bayeux, de 10h à 18h.

Une quarantaine d'exposants y seront présents. Il y aura différents thérapeutes, des prestataires de beauté et de mode ou encore des artisans. Si l'objectif de ce salon est de permettre aux professionnels de se faire connaître, il permet aussi de faire découvrir aux visiteurs certaines disciplines qu'ils ne connaissent pas grâce à des conférences et des séances découverte sur place.

Une tombola est organisée sur ce salon où vous pourrez remporter des lots offerts par les différents professionnels qui seront présents.

Le salon d'Isis et Osiris, c'est ce week-end à Bayeux

Pratique. Tarif entrée : 1,50€ (gratuit pour les chômeurs/RSA et - de 16ans)