Caen. Objectif artisan : comment réussir à se lancer dans l'artisanat ? L'exemple de la créatrice Aurélie Genest-Lecoeur

"La Chambre m'a très bien accompagnée." Aurélie Genest-Lecoeur s'est lancée dans l'artisanat il y a deux ans, en 2021. Aujourd'hui, elle a effectué toutes les étapes de la création, et son projet est accompli. Elle vient d'ouvrir un espace d'exposition et de vente Adilys Creations, à Hérouvillette, où elle présente son travail d'artiste designer textile.

Dans cette aventure, elle a été accompagnée par la Chambre de métiers et de l'artisanat Normandie et surtout par celle du Calvados. Elle en est aujourd'hui son ambassadrice pour le département. À l'occasion du salon "Objectif Artisan" jeudi 23 novembre à Caen, Aurélie Genest-Lecoeur revient sur son parcours.

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?

"Je suis artiste designer textile. Je crée des motifs que j'édite sur différentes applications (tissus, cadres, papiers peints), sur mesure."

Comment avez-vous été accompagnée par la Chambre des métiers et de l'artisanat ?

"J'ai rencontré le personnel de la Chambre puis j'ai effectué un stage d'une semaine d'aide à la création d'entreprise. Il m'a permis de rencontrer tous les interlocuteurs inhérents à la création d'une entreprise (communication, personnel, financement…). J'ai ensuite été suivie et accompagnée par un conseiller de la Chambre avant et après la formation. Il m'a aidé sur les notions administratives et fiscales."

Qu'est-ce qui vous a le plus apporté ?

"Ce qui m'a éclairé, c'est tout ce qui concerne les statuts juridiques, leurs avantages et inconvénients par rapport à ma situation. Il y a aussi le partage d'expérience avec les autres artisans et les conseils personnalisés."

Quelles sont les difficultés rencontrées quand on veut se lancer dans l'artisanat ?

"Les difficultés sont multiples. D'abord la pluralité des démarches et l'ordre dans lesquelles les faire. Après, c'est aussi d'être chef d'entreprise. De savoir faire de l'administratif, du commercial, de la communication... Il faut être un couteau suisse. Pour ça, on a des experts de la Chambre qui peuvent nous aider, nous aiguiller."

Si vous deviez décrire votre expérience, comment le feriez-vous ?

"La Chambre m'a très bien accompagnée, j'avais une vraie compréhension de mon activité et ça m'a permis d'avoir accès à des salons. Ces derniers permettent une vraie mise en avant de mon savoir-faire, d'être visible, de faire des rencontres, des collaborations. C'est très important pour nous. Les formations ne sont pas assez connues, alors que ça existe. Ce qui est très intéressant c'est d'être entre artisans car il y a un vrai partage d'expériences. On a les mêmes difficultés et on se rend compte qu'on n'est pas seul."

Un mot sur ce salon Objectif Artisan ?

"La journée s'adresse à des porteurs de projet et des repreneurs d'activité. C'est l'occasion de rencontrer l'ensemble des parties prenantes inhérentes à la création et à la reprise d'entreprises (Pôle emploi, notaires, banques, …), qui sont essentielles lorsqu'on monte un projet."

L'espace d'exposition et de vente Adilys Créations est situé au 3, rue du Mariquet à Hérouvillette.

Salon "Objectif Artisan" : Le 23 novembre de 10h à 16h, à Caen pour le Calvados. Adresse : CMA Normandie, 2 rue Claude Bloch, 14000 Caen. Aurélie Genest-Lecoeur, Entreprise ADILYS CREATIONS, 3 rue du Mariquet 14850 Hérouvillette : 06.15.92.24.04