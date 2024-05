Caen. Mécanique, maroquinerie et épicerie

Pour ce rendez-vous hebdomadaire, la rédaction de Tendance Ouest vous fait comme à son habitude découvrir trois nouveaux commerces.

Découvrir des plats typiques du Japon

"Mon épouse Ritsu et moi-même sommes arrivés à Caen en 2010 et nous avons eu envie d'ouvrir cette épicerie-traiteur typiquement japonaise pour faire découvrir les plats du pays", explique Yojïro Okuno, gérant de Komélie, située 17 rue des Croisiers à Caen. Pour la jeune créatrice Rosa Lopez, il s'agit de sa première boutique de maroquinerie. Rosa Lopez maroquinerie a ouvert le jour de la Saint-Valentin dans la rue Arcisse de Caumont, à Caen. On trouve dans cette jolie boutique une belle collection de sacs à main, tous uniques ainsi qu'une gamme de petite maroquinerie. Enfin, Aurélie Chaligne et Léni Chevalier sont depuis le 19 janvier les heureux nouveaux propriétaires du garage River Motor implanté à Anisy. "Après avoir été tous les deux salariés en mécanique, nous avons voulu avoir notre propre affaire", précisent-ils. Le garage entretient et répare tous types de véhicules.