Caen. "Objectif Artisan", un salon pour aider à entreprendre

La deuxième édition du salon "Objectif Artisan" se tient jeudi 23 novembre, à Caen. A l'initiative de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie (CMA), il s'inscrit dans la Semaine nationale de la création transmission. Son but ? Former, aider et accompagner des entrepreneurs dans l'artisanat. Il aide ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise (étapes, démarches, coût), ceux qui veulent céder leur société mais aussi les candidats en reconversion professionnelle.

De nombreux conseillers seront présents pour répondre aux questions.

Pratique. Jeudi 23 novembre de 10h à 16h. CMA Normandie, 2 rue Claude-Bloch à Caen. Entrée gratuite.