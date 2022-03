Le Havre. Fin de Couleurs sur la plage : les cabanes vont redevenir blanches

Si certains cabanistes étaient dubitatifs au départ, les couleurs sur les cabanes de la plage du Havre sont finalement devenues emblématiques, depuis 2017. Mais l'opération, baptisée Couleurs sur la plage, prendra fin cet été 2022. Le maire du Havre et président du Groupement d'intérêt public (GIP) Un été au Havre, Édouard Philippe, l'annonce officiellement aux occupants des cabanes, dans un courrier daté du jeudi 3 mars.

Retour en blanc dès cet été

"L'œuvre de l'artiste Karel Martens, créée en 2017 à l'occasion du 500e anniversaire de la ville et du port, a été prolongée d'année en année grâce à votre précieuse collaboration (...) et je tiens personnellement à vous en remercier", rappelle Édouard Philippe. Il poursuit : "En 2022, les cabanes et la plage retrouveront leur aspect originel, laissant la possibilité, pour les saisons à venir, d'accueillir de nouveaux projets artistiques." Interrogée sur le prix de l'œuvre, la Ville rappelle que le GIP ne communique pas le prix individuel de chaque œuvre, mais reconnaît "un aspect financier non négligeable".

Le GIP assurera la remise en blanc des cabanes dès leur installation au printemps, en collaboration avec les trois associations qui assuraient chaque année le renouvellement des peintures : Les cabanes de Franck, le chantier d'insertion Ahaps et l'entreprise d'insertion IPS76.

Des combinaisons précises

Pour rappel, l'artiste avait défini dix couleurs et six largeurs de bandes différentes, à déployer précisément sur les 700 cabanes. Il avait travaillé avec La Faironnerie ABC, laboratoire de fabrication numérique, adossé à l'université de Normandie. Les différentes combinaisons possibles s'appliquaient en fonction du décret de François 1er, relatif à la construction du port du Havre, datant de 1517.

Si, à l'été 2017, seuls 459 cabanistes avaient accepté de faire participer leur cabane à l'œuvre, elles étaient 713 en 2020, dont 502 colorées. En 2021, 75 % des cabanistes avaient participé à l'œuvre.