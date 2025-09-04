En ce moment Nous AMIR
Environnement. Pourquoi la Manche reste-t-elle en alerte sécheresse malgré les récentes pluies ?

Environnement. La Manche reste en alerte sécheresse début septembre : le préfet appelle à maintenir les efforts d'économie d'eau.

Publié le 04/09/2025 à 09h44 - Par Thierry Valoi

Le préfet appelle à poursuivre les efforts de sobriété. Les pluies attendues dans les dix prochains jours seront décisives. - Adobe Stock

Malgré les pluies tombées ces derniers jours, le préfet de la Manche maintient le département au niveau "alerte sécheresse".

Les restrictions d'usage de l'eau restent en vigueur

Réuni le 2 septembre, le comité ressource en eau a dressé un constat contrasté : si la végétation montre des signes de reprise et que les cours d'eau réagissent positivement aux récentes pluies, leurs débits chutent rapidement en l'absence de précipitations. Les sols, encore très secs, ont besoin d'apports réguliers pour reconstituer leurs capacités de stockage. Quant aux nappes souterraines, elles restent très basses.

Face à cette situation qui reste fragile, les restrictions d'usage de l'eau restent en vigueur. Le préfet appelle à poursuivre les efforts de sobriété. Les pluies attendues dans les dix prochains jours seront décisives avant une nouvelle évaluation. Elle sera fixée au 16 septembre.


