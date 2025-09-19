En ce moment JE COURS KYO
Manche. La sécheresse s'atténue, mais la situation reste contrastée selon les secteurs

Publié le 19/09/2025 à 09h01 - Par Thierry Valoi
Sécheresse : situation contrastée dans la Manche après les pluies de cette dernière semaine. - Illustration

Après une semaine de précipitations régulières, parfois soutenues selon les secteurs, la sécheresse marque un recul dans le département de la Manche. Les indicateurs retrouvent des niveaux proches des normales saisonnières. Mais l'amélioration reste fragile, notamment dans le sud du territoire.

Des cours d'eau toujours dépendants de la pluie

Les débits des rivières sont remontés, mais retombent rapidement à chaque accalmie. Un phénomène typique des cours d'eau de la Manche, qui confirme leur forte dépendance aux précipitations.

Des sols réhumidifiés, sauf sur le secteur de la Sélune

L'indice d'humidité des sols est désormais normal pour la saison sur une grande partie du département. Seule la zone de la Sélune reste encore sèche.

Une recharge contrastée des nappes

La vidange des nappes phréatiques se poursuit, même si un ralentissement est observé. Là encore, la situation reste inégale selon les secteurs.

Trois territoires maintenus en alerte

La sécheresse s'atténue, mais de manière différenciée entre le nord et le sud du département. Certains secteurs passent au niveau "vigilance" notamment dans le nord-Cotentin, Douve-Taute et Sienne et Soulles.

D'autres secteurs sont maintenus en "alerte" sur les secteurs Vire, Sée et côtiers granvillais et Sélune.

La météo à venir sera déterminante, compte tenu de l'impact rapide des pluies, ou de leur absence, sur les cours d'eau. Un prochain comité "ressource en eau" est programmé mardi 30 septembre, indique la préfecture de la Manche.

