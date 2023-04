[Vidéo] Sud-Manche. Après l'arasement du barrage de la Roche-qui-Boit, la nature reprend ses droits

Les rives de la Sélune, au niveau de l'ancien barrage de la Roche-qui-Boit, à Saint-Laurent-de-Terregatte, sont pour l'instant de larges étendues de terre brune. Mais ici et là, des pousses vertes apparaissent. Cela n'aurait pas été possible il y a encore dix mois, car un barrage créait alors une étendue d'eau. Depuis, le barrage a été arasé et la Sélune a retrouvé son lit historique.

Encore du travail

Si le gros du chantier, à savoir la destruction de l'usine hydraulique, est maintenant terminé, il reste encore beaucoup de travail pour renaturer ce fleuve côtier. Les oiseaux qui chantent et le bruit de l'eau qui coule sont déjà un premier signe que la nature est bien là, mais ce n'est pas suffisant. "Il faut déjà vérifier que la continuité écologique est totalement rétablie", explique Hugo Wagneur, de la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture de la Manche, lors d'une visite sur le chantier mardi 25 avril. C'était le but de l'arasement : permettre aux poissons de remonter jusqu'à la source. Le premier saumon est passé en juillet 2022, mais il faut que d'autres espèces, comme des anguilles, puissent aussi le faire.

Il y a aussi des études à faire sur la flore qui doit revenir. Il faut aussi traiter les vestiges de l'activité humaine encore présents. "On a des ouvrages qui sont aujourd'hui encore en place, des pontons, des cabanes, qui demeurent sur les bords de la vallée, qu'il s'agit de retirer", détaille Hugo Wagneur. Une dernière mission est aussi en cours : créer des chemins de balade pour que les hommes puissent se promener, sans gêner la nature qui reprend ses droits. "Le but est d'avoir une démarche adaptée, avec peut-être des secteurs qui seront préservés, pas forcément fréquentés par les hommes et d'autres qui seront cheminés et sur lesquels on pourra avoir des usages comme la pêche ou le kayak", illustre-t-il. Les premières balades devraient ouvrir pour l'été.

Voici le même lieu avant la destruction du barrage. - Photo d'archives