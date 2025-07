Manche. La vigilance sécheresse maintenue malgré les récentes pluies

La pluviométrie importante de ces derniers jours a impacté favorablement le niveau des débits des cours d'eaux du nord au sud du département. Toutefois, après une période de températures caniculaires en juin dernier le département reste au seuil de vigilance sécheresse annonce la préfecture de la Manche.

La situation hydrologique reste fragile

Grâce à la baisse des températures et à une pluviométrie importante ce week-end, l'impact sur les cours d'eaux sera visible dans les heures à venir avec une amélioration des débits en hausse. Malgré ces précipitations, la situation hydrologique reste fragile. La vigilance sécheresse demeure essentielle pour limiter l'impact sur l'environnement, l'alimentation en eau potable, et les activités économiques.

Les Manchois appelés à économiser l'eau

Le préfet de la Manche appelle donc et de nouveau à une gestion responsable de l'eau, à la sobriété dans les usages quotidiens, et à la vigilance collective pour préserver la ressource face aux conditions météorologiques incertaines pour la suite de cet été. Le site vigie eau permet à chaque citoyen de consulter les données et la situation du territoire, de connaître les éventuelles mesures de restriction et de bénéficier de conseils pratiques pour réduire sa consommation en eau.