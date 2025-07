Suisse normande. Balades à pied, à vélo ou à cheval dans la forêt de Grimbosq

Près de la forêt de Cinglais, la forêt de Grimbosq s'inscrit comme lieu incontournable pour découvrir la campagne du Calvados. Avec ses 482 hectares, vous pouvez vous balader à pied, à vélo ou à cheval sur des itinéraires adaptés afin de découvrir la faune et la flore du coin. Pour petits et grands, des explications sur la nature qui se trouve autour de vous seront données à l'aide de petits panneaux. La forêt de Grimbosq abrite également un arboretum forestier et de collection, des zones libres gazonnées pour jouer et pique-niquer, un parc animalier ainsi qu'un cimetière pour petits animaux domestiques.

Pratique. Gratuit. Plans et itinéraires sur suisse-normande-tourisme.com.