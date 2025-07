Incendie. "On a eu une montée d'adrénaline" : l'équipe d'un bar alençonnais récompensée pour acte de bravoure

"Ce n'est pas notre quotidien. Nous, on sert des bières et on fait la fête", sourit Guillaume Bodé, patron du Black Bear, après avoir été récompensé par la Ville d'Alençon pour acte de bravoure. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, une voiture s'était encastrée dans un bâtiment situé à côté du bar alençonnais, provoquant un important incendie. L'équipe de l'établissement était intervenue avant l'arrivée des secours.

"Je suis fier de mon équipe"

Lundi 21 juillet, la Ville d'Alençon a remis une médaille à l'ensemble des salariés du Black Bear présents le jour de l'accident. "Avec sang froid et courage, l'équipe a secouru les passagers du véhicule et vérifié que l'immeuble voisin était vide", écrit le maire d'Alençon, Joaquim Pueyo, sur ses réseaux sociaux.

De son côté, Guillaume Bodé accueille la récompense avec beaucoup de fierté. "Je suis fier de mon équipe. On est très soudés au quotidien et je pense que tout le monde a naturellement suivi le groupe lorsque les premiers gars sont intervenus", confie-t-il.

Guillaume Bodé fier de son équipe

Un incendie trop important

Le soir de l'accident, le patron du Black Bear était sur ses gardes. "L'ambiance était particulière, plusieurs voitures sont passées à toute vitesse, se souvient Guillaume Bodé. L'accident a eu lieu sous nous nos yeux, juste devant nous. Avec l'équipe, on s'est regardés et on a décidé d'intervenir", poursuit-il.

Avant l'arrivée des pompiers, les salariés du bar ont d'abord porté secours aux occupants du véhicule avant de tenter de maîtriser l'incendie avec des extincteurs. "On essayait aussi de gérer la foule qui s'approchait des flammes pour prendre des photos, raconte Guillaume Bodé. Un de mes gars est pompier réserviste. Lorsqu'il a vu que la batterie électrique de la voiture était en flammes, il nous a dit qu'on ne pouvait plus rien faire."

"On s'est mis en danger"

Plusieurs membres de l'équipe sont toutefois restés dans le bâtiment. "Ils avaient remarqué la présence d'appartements en haut de l'immeuble donc ils sont montés pour prévenir les habitants. Par chance, il n'y avait personne. Ce soir-là, on s'est mis en danger mais on a eu beaucoup d'adrénaline. On a fait preuve d'humanité, explique Guillaume Bodé. Sur le coup, on n'a pas vraiment réalisé. Le lendemain, j'ai fermé le bar car on était tous un peu choqués", conclut-il.