Soldes d'été. Un bilan mitigé chez les commerçants indépendants de Rouen : "Les soldes ne sont plus ce qu'elles étaient"

Ce mercredi 23 juillet marque la fin des soldes d'été, lancées le 25 juin dernier. A l'échelle nationale, les ventes en magasin ont reculé de 5% par rapport à l'année précédente, selon les données de Retail Int pour l'Alliance du commerce. A Rouen, les chiffres précis ne sont pas encore connus, mais le constat est globalement décevant pour les commerçants indépendants spécialisés dans le prêt-à-porter et les accessoires, sauf exceptions.

"Cette année, j'avais un peu plus bradé les prix"

Malgré des rabais de -20% à -50% au moment des soldes d'été, "ça a moins fonctionné que ce que j'avais imaginé alors que cette année, j'avais un peu plus bradé les prix", constate Nadège Chesnel, gérante de la boutique Vanille Coton au 20 rue de l'Hôpital à Rouen. Selon elle, "beaucoup de grandes marques font des prix cassés mais dans une boutique indépendante, c'est impossible", assure-t-elle. Proposer des articles soldés à -50% "c'est déjà énorme pour une petite boutique". Un autre facteur a, selon Nadège Chesnel, également joué sur ce bilan, c'est la localisation. "Certaines rues sont moins empruntées que d'autres comme la rue de l'Hôpital."

"On a mieux fait que l'an passé"

Du côté de la boutique de Lya située au 7 rue Beauvoisine à Rouen, "il y a eu des semaines plus calmes que d'autres mais c'était un bon bilan", confie Sarah Dehen, conseillère en vente. "Je n'ai pas les chiffres encore mais je sais qu'on a mieux fait que l'an passé." Selon la professionnelle, "ça s'est ressenti. On a eu beaucoup plus de retours et comme on s'est aussi développé en ligne, on a eu plus de monde". Les articles qui ont le plus plu étaient principalement les robes.

"Il n'y a plus vraiment d'effet de soldes"

La fin des soldes n'a pas été particulièrement enthousiasmante pour Le Comptoir, boutique de prêt-à-porter féminin située au 11 rue Saint-Lô à Rouen. "Les soldes ne sont plus ce qu'elles étaient", confie Delphine Goury Moulin, directrice du magasin. Le bilan de cette édition est jugé "très mitigé", d'autant plus que les stocks étaient limités. Selon elle, "il n'y a plus vraiment d'effet soldes". En effet, "il y a eu la braderie en début de mois, suivie des ventes privées, puis des soldes", énumère-t-elle, ce qui réduit l'attrait des promotions.

Et face à la concurrence toujours plus agressive des offres en ligne, il devient de plus en plus difficile pour les commerçants indépendants de rester visibles et d'attirer des clients.

