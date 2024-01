Rouen. Le froid, une aubaine pour les commerces de prêt-à-porter qui lancent leurs soldes d'hiver

Ça y est, les soldes d'hiver ont commencé mercredi 10 janvier. Et ce n'est pas sans déplaire aux commerçants rouennais spécialisés dans le prêt-à-porter pour qui, avec l'arrivée du froid, cette période est une aubaine.

"C'est un moment qui est très attendu"

"C'est un moment qui est très attendu car c'est là que nous travaillons le plus", confie Fadila Khanouch, directrice du magasin Damart à Rouen. Et avec l'arrivée du froid dans l'agglomération, elle compte bien "écouler tous nos produits chauds Thermolactyl". Un matériau à la fois "thermique et isolant qui tient chaud" contenu dans des t-shirts des chaussures, des manteaux, etc. Le premier jour des soldes, le magasin a accueilli plusieurs clients comme Colette Lagorce. "J'ai acheté des pyjamas chauds, un sous-vêtement chaud et des chaussettes Thermolactyl qui tiennent chaud au pied." De son côté, Fabienne Fernandez a aussi bien profité des prix réduits, et pour cause : "Je pars bientôt au ski, donc j'avais besoin de produits chauds comme des caleçons longs et des pantalons."

La laine et le cachemire, très prisés pour avoir chaud

A Rouen, d'autres boutiques vendent des vêtements d'hiver en soldes, comme chez Jeanne a dit. "Je fais appel à un tricoteur situé à Roubaix qui travaille le mérinos, un matériau chaud très prisé pendant l'hiver", assure la gérante Nathalie Chalvet. Aujourd'hui, "les clients recherchent de la qualité et quoi de mieux que la laine". Et pour faire encore plus de bonnes affaires pour trouver des bonnets ou des pulls, il est aussi possible d'aller en friperie comme chez Grain de Folie à Rouen. En plus, "pour les soldes on a une sélection de manteaux en fausse fourrure, en laine et même en cachemire", indique la vendeuse Romane Lair.

Les soldes prendront fin mardi 6 février.