Rouen. Un jeune homme de 17 ans gazé en centre-ville pour son portable et ses chaussures

La soirée s'est mal terminée pour ce jeune homme de 17 ans à Rouen, mercredi 23 juillet. Alors qu'il venait de raccompagner des amis à l'arrêt de bus de l'hôtel de ville, il a été agressé par trois malfaiteurs, indique une source policière.

D'abord, il a senti qu'il était suivi. Puis l'un d'eux lui a demandé l'heure. Et les trois personnes se sont jetées sur lui, en faisant usage de gaz lacrymogène. Ils lui ont dérobé son smartphone et ses chaussures, profitant du fait qu'il soit à terre pour le gazer une seconde fois.

Un suspect interpellé

La jeune victime a déposé plainte à l'hôtel de police. Et son smartphone a pu être géolocalisé, sur les Hauts de Rouen. La police s'est donc rendue sur place et a pu repérer un suspect de 18 ans, qui correspondait à la description donnée par la victime. Dans une voiture à proximité, les policiers ont trouvé une bombe lacrymogène et une arme de poing factice. Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue. Ni ses deux complices, ni le téléphone de la victime n'ont été retrouvés.