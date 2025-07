Alençon. Les Elles de l'Orne : la billetterie de la 11e édition de cette course solidaire 100% féminine est ouverte

C'est devenu un rendez-vous incontournable de la solidarité féminine. Depuis sa création, la course "Les Elles de l'Orne" a mobilisé plus de 25 000 participantes et permis de reverser près de 215 000€ au Comité départemental de la Ligue contre le cancer. "Le nombre des engagées, mais aussi des partenaires mobilisés autour de l'événement, ne cesse de progresser", se réjouit Christophe de Balorre, président du Conseil départemental. L'édition 2024 avait franchi la barre des 5 000 participantes et l'organisation espère confirmer cet élan lors de cette 11e édition, organisée dimanche 12 octobre au Pôle universitaire d'Alençon, campus de Damigny. Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis ce mercredi 23 juillet.

5 kilomètres de solidarité

La course, non chronométrée et sans classement, est ouverte à toutes les femmes… et même les filles, puisque l'événement est accessible dès 7 ans. Le parcours de 5 kilomètres traversera les rues, sentes et la voie verte de Damigny, avec un départ prévu depuis le campus universitaire.

Au-delà de l'aspect sportif, Les Elles de l'Orne permettent de sensibiliser le plus grand nombre au dépistage du cancer du sein. Chaque inscription inclut une participation de 7€ reversée à la Ligue contre le cancer.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au dimanche 5 octobre sur le site internet des Elles de l'Orne. Deux formules sont proposées : 10€ avec un tee-shirt ou 7€ sans. Les participantes sans tee-shirt officiel s'engagent à porter un vêtement rose le jour de l'épreuve. Aucune inscription le jour même, mais les retardataires pourront encore s'inscrire lors des permanences de retrait des dossards les 10 et 11 octobre.