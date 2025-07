Cotentin. "Une seule équipe qui écume le secteur" : plusieurs cambriolages dans les locaux techniques en 24h

Le Cotentin est touché par une série de cambriolages. Dans la nuit de dimanche 20 à lundi 21 juillet, du matériel d'entretien des espaces verts ainsi qu'une camionnette ont été volés dans la commune des Pieux pour un préjudice de 40 000 à 45 000€. Le véhicule a été retrouvé en flammes à Sénoville quelques heures après les faits.

Forcé au pied de biche

24 heures plus tard, la Ville de Valognes est à son tour victime d'un cambriolage du même type : des personnes ont forcé au pied de biche l'atelier de fleurissement de la commune entre lundi 21 et mardi 22 juillet. Tondeuses, tronçonneuses, là aussi, du petit équipement a été volé pour un total de 25 000€. Selon le maire Jacques Coquelin, il s'agirait "d'une seule équipe qui écume le secteur", théorie qui n'a pas été confirmée par le procureur de la République. Dans les deux cas, les mairies ont porté plainte et une enquête est en cours.