Les Pieux. Un camion et du matériel d'entretien des espaces verts disparus : plus de 40 000€ volés à la commune

Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 juillet, entre 22h et 1h du matin, des cambrioleurs sont rentrés par effraction dans un local de la commune des Pieux. Camouflés par le va-et-vient des forains qui quittaient la ville après la fête Saint Clair, les malfaiteurs ont dérobé une camionnette de la Ville ainsi que des débroussailleuses, taille-haies, et autre matériel pour l'entretien des espaces verts. "Il y en a pour 40 000 à 45 000€ de préjudice, sans compter les portes qui ont été forcées au pied-de-biche et les fenêtres cassées", explique Catherine Bihel, la maire des Pieux.

La camionnette retrouvée en feu

Vers 1h du matin, le véhicule a été retrouvé en feu à Sénoville. "Il leur a juste servi à transporter le chargement. C'est d'autant plus énervant que le véhicule était récent, la Ville venait d'investir", confie encore l'élue. A la suite de l'incident, la Ville a porté plainte, et une enquête a été ouverte. "Nous sommes bien désolés de cette situation, les espaces verts ont besoin d'être entretenus en plus à cette saison ! La Ville devra réinvestir ou louer." Sans compter les assurances qui ont de plus en plus de mal à faire confiance aux collectivités.