Valognes. Accident entre deux motos : deux blessés dont un grave

Une collision entre deux motos s'est produite sur la RN13 sur la bretelle de sortie "Yvetot-Bocage" au niveau de Valognes ce dimanche 29 juin vers 18h.

Un motard grièvement blessé

Un motard âgé de 56 ans a été grièvement blessé. Il a été médicalisé sur place. Le second pilote, un homme de 26 ans, a été plus légèrement blessé, tous les deux ont été évacués vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin. 12 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été mobilisés sur cet accident de la route.