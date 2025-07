Bolbec. Ivre au volant, il frappe un policier lors de son interpellation

L'homme de 53 ans a naturellement fini sa nuit en garde à vue.

Les policiers sont appelés par des témoins, dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 juillet à Bolbec, car plusieurs personnes sont soupçonnées de "visiter" des immeubles, indique une source policière.

Le conducteur se montre violent

Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur place, ils aperçoivent un homme en voiture qu'ils vont contrôler. Et ce contrôle va s'avérer délicat. D'abord, il refuse de présenter ses papiers. Quand il s'exécute, les fonctionnaires constatent que le numéro de plaque et la carte grise ne correspondent pas. Le véhicule n'est pas assuré. Le conducteur n'a pas son permis et, qui plus est, il sent fort l'alcool et semble ivre, même s'il refuse de se soumettre à un dépistage.

C'est au moment de son interpellation que la situation dégénère. Le suspect se montre insultant puis, une fois dans la voiture de police, va infliger un coup de pied dans le torse d'un des policiers, endommageant au passage du matériel, comme la radio. Il est finalement maîtrisé par les policiers et ramené au poste.