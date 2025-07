Le Havre. Le MuMa embarque sur le thème des paquebots, icônes d'une époque

Le MuMa du Havre présente "Paquebots 1913-1942, une esthétique transatlantique", une exposition conçue avec le musée d'art de Nantes. A travers peintures, photographies, affiches et objets emblématiques, elle retrace l'âge d'or des grands liners qui ont marqué l'imaginaire collectif. On peut y voir des œuvres de Jules Lefranc, d'A.M. Cassandre, ainsi que des peintures de Havrais comme Raoul Dufy. Ces géants des mers, familiers des Havrais, ont influencé l'art, la publicité et le cinéma.

Une traversée esthétique et historique à découvrir jusqu'au 28 septembre. Des visites commentées sont proposées tout l'été.

Pratique. Ouvert du mardi au vendredi, de 11h à 18h et le week-end, de 11h à 19h.