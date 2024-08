Le Havre. De l'art moderne le temps d'un week-end au MuMa

Le MuMa du Havre accueille actuellement l'exposition "Photographier en Normandie (1840-1890). Un dialogue pionnier entre les arts". Elle met en avant les inventeurs de la photographie au XIXe siècle en parallèle du travail des impressionnistes.

En contrepoint contemporain à cette exposition, le musée a invité deux artistes contemporains : Diane Gaignoux et Victor Baudin. Ils sont tous les deux nés au Havre et travaillent entre Paris et la cité Océane. Diane Gaignoux est une artiste plasticienne travaillant le textile, et Victor Baudin est un artiste musicien.

Installation en suspension et une œuvre sonore

Ils vont investir tous les deux, du 23 au 25 août, la grande nef du MuMa avec une installation spécialement pensée pour le lieu. Diane Gaignoux déploiera en suspension ses impressions textiles vaporeuses et colorées. Victor Baudin fera résonner dans cette installation un travail sonore diffusé en continu, au casque. Il proposera également trois concerts : le vendredi 23 août à 20h30 autour du coucher de soleil, le samedi 24 août à 13h autour du zénith et le dimanche 25 août à 9h30 autour du lever de soleil (suivi d'un petit déjeuner).

Cette prestation artistique entre dans le cadre du festival Normandie impressionniste.