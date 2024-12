Le Havre. Disparu après l'Occupation, un tableau d'Henri Manguin confié au MuMa

C'est une vue de Cassis-sur-Mer, avec les montagnes en toile de fond et la végétation provençale secouée par le mistral, au premier plan. Cette toile d'Henri Mauguin, intitulée La Plaine, vient d'intégrer pour au moins cinq ans les collections du Musée d'art moderne André Malraux (MuMa), au Havre. Le peintre, appartenant au mouvement du fauvisme, l'a peinte en 1913, avant qu'elle ne soit achetée par l'Etat trois ans plus tard. Problème : sa trace a été perdue il y a plus de soixante-dix ans.

Le tableau est désormais visible dans la collection permanente du MuMa où il est déposé pour au moins cinq ans.

"Elle était exposée au ministère des Affaires étrangères, un site occupé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1950, à l'occasion d'un récolement (inventaire) des œuvres, on se rend compte qu'il a disparu", relate Simon André-Deconchat, directeur adjoint du Centre national des arts plastiques (Cnap), l'établissement public chargé de la gestion de plus de 100 000 œuvres acquises par l'Etat. Déclaré manquant, le tableau figure, dès lors, dans une base de données internationale.

Il a échappé aux enchères

Ce n'est que très récemment, au printemps 2024, que l'œuvre refait surface : elle était en possession du groupe pharmaceutique allemand Bayer, qui envisageait de la vendre aux enchères. "Avant chaque vente, les maisons de ventes doivent faire des recherches pour vérifier la propriété des œuvres. C'est ainsi que la maison Sotheby's a découvert qu'il appartenait à l'Etat français, détaille Justine Bohbote, conservatrice du patrimoine au Cnap, la vente n'a donc pas abouti et le processus de restitution a débuté."

C'est donc le MuMa du Havre qui bénéficie de cette découverte. La toile, dominée par les tons roses, verts et orangés, a déjà pris place sur les cimaises du premier étage. "C'est une œuvre qui manquait à nos collections, Henri Manguin n'était pas présent alors que tous ses amis fauvistes comme Albert Marquet, Othon Friesz ou Charles Camoin étaient présents et l'entourent désormais, se réjouit Géraldine Lefebvre, directrice du MuMa, j'ai ressenti une grande émotion quand j'ai découvert l'œuvre au moment du déballage, dans nos réserves… La lumière du sud de la France, ces roses, ce chatoiement ont pris vie. Les photos que j'avais vues n'étaient pas aussi parlantes."

Une centaine d'œuvres gérées par le Cnap sont actuellement en dépôt au Havre, dans divers lieux, dont l'emblématique sculpture Signal, sur le parvis du MuMa.