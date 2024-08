Le Havre. Le MuMa fête les 150 ans de l'impressionnisme

L'impressionnisme fête cette année son 150e anniversaire. En 1874, fut exposée à Paris l'œuvre Impression soleil levant, de Claude Monet, qui donna son nom au nouveau mouvement pictural.

Un siècle et demi plus tard, des expositions sont organisées dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, pour célébrer l'événement. Au Havre, le berceau de l'impressionnisme, le Muma propose une exposition du 25 mai au 22 septembre, en collaboration avec le Musée d'Orsay et les musées des Beaux-Arts de Lyon et d'Amiens. Les Havrais pourront découvrir l'expo intitulée "Photographier en Normandie, un dialogue pionnier entre les arts", mettant en relation l'art de la photographie et le mouvement impressionniste. Parcourant la période de 1840 à 1890, cette exposition revient sur les débuts de la photographie, jusqu'à l'essor du cinéma. Sept parcours thématiques seront à explorer, regroupant les œuvres d'une vingtaine d'artistes, dont les peintres Eugène Boudin, Camille Pissarro ou encore Claude Monet.