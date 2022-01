Le Havre. Il y a soixante ans... le paquebot France était inauguré

C'était il y a tout juste soixante ans, le 11 janvier 1962. Le France, mis à l'eau deux ans plus tôt à Saint-Nazaire, était inauguré dans son port d'attache, Le Havre, par le Premier ministre de l'époque, Michel Debré. Il est alors le plus grand paquebot du monde, avec ses 316 mètres de long, et considéré par beaucoup comme le plus beau.

Parmi les invités, le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, et un certain Valéry Giscard d'Estaing… alors secrétaire d'État aux finances.

"Il y avait une sorte d'ébullition"

"Le regard est alors porté sur la ville du Havre à travers ce paquebot magnifique, rapide, stable, et représentatif d'une forme de prestige et d'art de vivre de la France sur les mers", rappelle Marie-Anne Du Boullay, directrice de French Lines & Compagnies, établissement public de coopération culturelle chargé de conserver et valoriser le patrimoine de la marine marchande. "La foule, le paquebot immense devant la plage… Il y avait une sorte d'ébullition au sein de la population."

Ce n'est que quelques jours plus tard, le 3 février, que France - puisqu'il convient normalement de l'appeler sans le pronom - s'élance pour la première fois vers New-York, après une première traversée vers les Canaries. Pendant douze ans, la cité Océane vit au rythme des arrivées et des départs du paquebot, d'autant que des Havrais travaillent pour la Compagnie générale transatlantique ou dans les entreprises chargées de l'entretien ou de la maintenance du navire. "Beaucoup ont pu l'approcher de près, voire monter à bord, cela renforce ce lien très fort entre le paquebot et la ville. Les gens se sentaient, quelque part, membre de la grande famille du paquebot France" analyse Marie-Anne Du Boullay.

NE L'APPELEZ PLUS JAMAIS FRANCE. Il y a 60 ans, le paquebot France, ce géant des mers, était inauguré au Havre. Longtemps, il a été le plus grand paquebot du monde, il assurait des croisières transatlantiques, le Havre-New York. Retour sur l'histoire de ce fleuron naval français. pic.twitter.com/KsJWhpCoIs — Ina.fr (@Inafr_officiel) January 10, 2022

Un sentiment d'abandon

La suite n'en sera que plus difficile : en 1974, le gouvernement annonce le désarmement de France, trop peu rentable. "La fin de France va coïncider avec une crise économique majeure et Le Havre sera heurtée de plein fouet, rappelle la directrice de French Lines & Compagnies. Cette fin a été vécue de manière passionnelle, on nous raconte encore aujourd'hui ce sentiment d'abandon." Détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville reconstruite et son architecture ont pendant longtemps mauvaise presse. "France était un moyen d'exister de nouveau. La fin du paquebot a probablement été la fin de beaucoup de rêves et de beaucoup d'espoirs." Le paquebot, rebaptisé Norway, quitte Le Havre en 1979, après cinq ans d'attente au quai Joannès-Couvert, "le quai de l'oubli". Il terminera sa vie en Inde, où il sera démantelé en 2006.