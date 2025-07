Bocage et Suisse normande. Brunch : quand la pause s'impose !

Le restaurant Pistache à Falaise propose une formule brunch tous les jours.Ouvert de 9h à 20h30, il saura combler vos envies de sucré-salé !

La formule à 21€ que propose le restaurant Pistache comprend un choix sucré et un salé et une boisson. Il existe aussi des alternatives végétariennes variées et sans gluten, ainsi que régulièrement des plats et desserts végans. Vous pouvez réserver sur leur site et même prendre à emporter.