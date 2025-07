Cotentin. Un nouveau bureau de Poste dans la cidrerie de Bricquebosq

Du jamais vu dans le département ! Au début du mois de juillet, La Poste a inauguré un nouveau point relais dans la cidrerie du Père Mahieu à Bricquebosq. Avec ce nouveau concept, La Poste veut se rendre plus accessible avec pour objectif un point de diffusion à moins de 20 minutes de chaque habitant. "Ce point relais a exactement la même fonction que les bureaux de poste ordinaires : on peut envoyer et retirer des colis, des lettres recommandées, acheter des timbres, et le bonus… visiter la cidrerie", explique Laure Lecoffre, la déléguée du groupe La Poste dans la Manche.

Un concept 100% gagnant, presque sans contrainte

Ce partenariat est aussi un avantage pour les commerçants. "Les visiteurs qui viennent à la cidrerie peuvent envoyer leurs achats directement par La Poste au lieu de s'encombrer de paquets, et les gens qui ont sélectionné notre cidrerie pour point relais peuvent visiter la production. C'est du gagnant - gagnant au final", confie Aurore Pismont, la productrice. La Poste a déjà pris contact avec d'autres producteurs manchois pour étendre ce nouveau processus. Pour l'aspect logistique, il suffit d'installer un comptoir dédié dans l'établissement. Le personnel doit aussi passer par quelques heures de formation pour être pleinement opérationnel.