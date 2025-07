Musée. La dentelleau Point d'Alençon, un savoir-faire historique

Persévérante, la dentelle au Point d'Alençon a traversé les époques. Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2010, elle est aujourd'hui un emblème de la ville. Cette technique de production de dentelle à l'aiguille existe depuis le XVe siècle. Un savoir-faire historique à venir observer et découvrir au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle. Deux espaces, un théorique et un historique, proposent aux visiteurs de comprendre le processus d'élaboration de cet art unique.