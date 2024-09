Alençon. Plongez dans l'univers du Point d'Alençon au Musée de la dentelle

Laissez-vous séduire par l'art de la dentelle et réalisez des créations uniques sous les conseils avisés d'un expert. Le Musée de la dentelle à Alençon vous invite à découvrir, à travers des ateliers organisés par Alençon Tourisme, la technique du Point d'Alençon qui consiste à confectionner à l'aiguille, point par point, un tissu qui forme un dessin sans trame ni chaîne. Que vous préfériez le blanc classique ou des couleurs variées, il faudra vous munir de votre aiguille la plus fine, un fil, un parchemin et deux toiles pour franchir chaque étape de la fabrication. Des séances sont proposées les 27 et 28 juillet ainsi que les 7 et 8 septembre.

Pratique. Plus d'informations à l'office de tourisme de la Communauté urbaine d'Alençon ou au 02 33 80 66 33.