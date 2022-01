Au sortir de la prière de midi à la mosquée d'Hérouville où Romain avait ses habitudes, ils sont peu à dire avoir déjà rencontré ce jeune homme, interpellé à Hérouville par la Direction centrale du renseignement intérieur.

Introverti et discret, il "était dans son délire", témoigne un fidèle. "Il ne venait que pour les prières", ajoutent d'autres musulmans présents. "Comme c'est ouvert en permanence ici, on ne connaît pas tout le monde parfaitement." Parmi eux, André Marty, membre actif de la mosquée et musulman depuis 17 ans, ne sait de ce proche d'Al Qaida que ce qu'il en a lu dans la presse :

Islamiste caennais : à la mosquée qu'il fréquentait, on ne le connaît pas Impossible de lire le son.

Au lendemain de l'arrestation, les fidèles regroupés dans ce quartier du bois, à Hérouville, se préoccupent de la situation. Comme chaque fois dans pareil cas, c'est surtout la crainte d'être stigmatisé en tant que musulman qui se fait ressentir :

Islamiste caennais : à la mosquée qu'il fréquentait, on ne le connaît pas Impossible de lire le son.

Mais pour André Marty, la réputation de la mosquée d'Hérouville ne pâtira pas de cet épisode. "Notre communauté est familiale, et l'on est sereins", explique-t-il.

Islamiste caennais : à la mosquée qu'il fréquentait, on ne le connaît pas Impossible de lire le son.

Considéré comme faisant partie d'une communauté djihadiste virtuelle, Romain L. risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.