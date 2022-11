Rouen. Une nouvelle boutique pour les bébés et les mamans

Des vêtements pour des nouveau-nés. C'est ce que propose Nadège Chesnel, 39 ans, dans sa boutique Vanille Coton, au 20 rue de l'Hôpital à Rouen. "J'ai fait une reconversion pour ouvrir ma boutique pour les bébés de 0 à 3 ans, avec une gamme pour les prématurés." Selon la commerçante, cela faisait sens avec son cœur de métier. C'est finalement à la suite d'un burn-out qu'elle décide, au bout de 15 ans, de lancer sa propre entreprise. "Je me suis remise en question et j'ai pris la décision de quitter l'hôpital. Quand je travaillais en néonatalogie, j'ai constaté que les parents de bébés prématurés avaient des difficultés à trouver des vêtements pour eux." C'est comme ça que lui est venue l'idée de créer Vanille Coton.

Une boutique inclusive et bienveillante

"Les mamans qui allaitent sont les bienvenues dans ma boutique, affirme Nadège Chesnel. J'ai même installé un fauteuil pour les accueillir. J'aimerais que mon magasin soit aussi accueillant que possible envers les parents. Je dispose aussi d'une table à langer à l'arrière-boutique." Parmi les articles vendus, on retrouve des gigoteuses, des vêtements pour bébés et pour les mamans. À cela s'ajoutent des sous-vêtements et des coussinets lavables d'allaitement. La gérante vend également des Bolas de grossesse, des colliers avec en pendentif une boule qui émet un tintement. L'objectif : bercer le bébé tout le long de la grossesse mais aussi après l'accouchement. "J'avais envie que la boutique me ressemble. J'ai beaucoup de produits en coton bio, en fibres de bambou. 80 % de mes produits viennent de France ou d'Europe. Je voulais que mon magasin soit un petit cocon de douceur", raconte Nadège Chesnel.

Des bains pour les nouveau-nés y sont aussi proposés

"Je veux aussi proposer des soins étant donné que je faisais des bains enveloppés aux bébés à l'hôpital. J'ai envie de garder ce contact et ces moments de détente aux bébés. Ils s'adressent vraiment aux nouveau-nés, jusqu'à un mois. Dans l'arrière-boutique, j'ai aménagé une salle avec un bain pour les bébés avec une ambiance chaleureuse." Cette adresse hybride s'inscrit pleinement dans l'univers de la maternité et de la parentalité. Pour l'heure, Nadège Chesnel travaille actuellement sur la création du site internet de sa boutique.

20 rue de l'Hôpital, tel : 02 77 07 70 14