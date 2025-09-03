Valognes. Une trentaine de centimètres d'eau et plusieurs commerces inondés à cause de la pluie

Jusqu'à 105km/h de vent ont été relevés à Barfleur dans la Manche. Le coup de vent et de pluie qui touche le département a surtout été visible dans le nord-est du territoire. Les pompiers ont eu 21 interventions à gérer : 15 à Valognes et 6 à Saint-Vaast-la-Hougue. En tout, jusqu'à 17 pompiers ont été engagés en tout pour des reconnaissances, assèchements de locaux commerciaux et d'habitation.

Il y a eu jusqu'à une trentaine de centimètres d'eau. - Imprimerie Versailles Normand

Jusqu'à 30cm d'eau

A Valognes, il y a eu jusqu'à 30cm d'eau dans les rues, notamment rue de la Poterie. Plusieurs commerces ont été touchés par des inondations. La toiletteuse canine de la rue a vu de l'eau atteindre les plaques d'immatriculation des voitures.