Météo. Normandie : un coup de chaud inédit attendu ce vendredi, jusqu'à 30°C possibles

Société. Vendredi 19 septembre 2025, la Normandie s'apprête à vivre un épisode de chaleur remarquable pour la saison. Avec des températures pouvant dépasser les 28°C et frôler les 30°C dans la vallée de la Seine, la région connaîtra un pic digne d'un mois d'été, accompagné d'une nuit exceptionnellement douce.

Publié le 18/09/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Un pic de chaleur inattendu en Normandie fin septembre. - Illustration

Ce vendredi, la Normandie va basculer dans une ambiance quasi estivale. Selon les dernières prévisions, les températures devraient atteindre 26 à 28°C sur une large partie du territoire, avec des pointes proches de 30°C autour de Rouen, Caen et dans la vallée de la Seine. Un contraste saisissant alors que l'automne approche à grands pas.

Rouen et Caen sous la barre symbolique des 30°C

La chaleur se fera particulièrement sentir dans les grandes agglomérations normandes. A Rouen, le mercure pourrait grimper à 29 voire 30°C, soit des niveaux proches des records de fin septembre. A Caen, la barre des 29°C est également envisageable. Les secteurs côtiers comme le Cotentin et le littoral du Calvados profiteront de températures plus modérées, autour de 22 à 24°C grâce aux brises marines.

Des nuits tropicales annoncées

Au-delà de la journée, c'est surtout la nuit de vendredi à samedi qui retiendra l'attention. Les prévisions indiquent que certains secteurs pourraient ne pas descendre sous les 20°C, un phénomène rare pour une fin de mois de septembre. Ces "nuits tropicales" sont généralement observées en plein été, rarement si tard dans l'année.

Une météo chaude, mais pas record

Si ce coup de chaud est exceptionnellement tardif, il restera en deçà des records historiques. Pour mémoire, Rouen avait enregistré 34,3°C le 10 septembre 2023. Les valeurs attendues ce vendredi placeront tout de même cette journée parmi les plus chaudes observées aussi tard dans l'année, aux côtés de septembre 2003 ou 2020.

Vers un week-end plus instable en Normandie

Derrière cette parenthèse estivale, la météo pourrait rapidement basculer. Un risque orageux est surveillé pour le week-end, avant le retour d'un temps plus frais et automnal dès le début de la semaine prochaine. La transition risque donc d'être brutale entre la chaleur de vendredi et l'ambiance de la fin septembre.

