Rouen. Un jardin public doit voir le jour à côté de l'Aître Saint-Maclou

Voilà de quoi mettre en avant la politique de renaturation que souhaite porter la Ville de Rouen.

Un nouveau jardin de 1 500m2 va être aménagé aux abords directs de l'Aître Saint-Maclou, l'un des plus beaux et plus visités monuments de Rouen, a annoncé la Ville, lundi 29 juillet. Dans les premiers plans ont été notamment prévus une aire de loisirs, des espaces pour s'asseoir, prendre le soleil, une pergola, un petit verger, une cascade ou encore une petite scène pour de l'événementiel.

Le chantier en 2025

Les travaux sont prévus dans le courant de l'année 2025. Reste à savoir si ce nouveau parc, rue Théodore-Géricault, sera directement connecté ou non à l'Aître Saint-Maclou.

Le projet a été co-construit avec les habitants, insiste la Ville de Rouen avec une première réunion publique suivie d'ateliers pour déterminer les besoins et les envies, entre décembre 2023 et le printemps 2024 avec, à chaque fois, 25 à 30 participants, selon la mairie.