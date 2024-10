Eure. Le Clos de Chanchore, un site magnifique à découvrir

Réputé pour son calme et sa richesse botanique, le Clos de Chanchore attend les visiteurs à Fresne-Cauverville. Laurent et Marie-Catherine Lemoine les invitent à découvrir leur jardin privé lors de visites guidées. Au cœur du site de 1,6 hectare, il est possible de découvrir un magnifique jardin anglais. Ce dernier abrite deux roseraies rassemblant plus de 400 variétés de roses anciennes et modernes, et des arbres rares et majestueux. Les collections de camélias se succèdent au fil des saisons, faisant du Clos de Chanchore un lieu magnifique à ne pas manquer.

Pratique. 28 rue de l'Eglise à Fresne-Cauverville. Tarifs : de 6€ à 8€. Réservation au 06 11 70 62 72