Météo. En Normandie, un Noël dans le brouillard… et avec un thermomètre à plus de 10 °C !

Un Noël tout en douceur. Exit les tempêtes et la pluie : la Normandie va passer un Noël gris, certes, mais normalement loin des intempéries et des températures hivernales. Voici le point département par département.

Dans la Manche

Mardi 24 décembre, le département va passer une partie de la journée dans le brouillard. Hormis le Cotentin, épargné, le centre-Manche comme le sud-Manche sont touchés par des bancs de brouillard toute la journée. Prudence, donc, sur la route. Côté températures, la douceur est de mise, avec un thermomètre oscillant entre 11 °C à Granville et 13 °C à Cherbourg.

Mercredi 25 décembre, au réveil, à l'heure où les enfants découvrent leurs cadeaux au pied du sapin, la douceur sera toujours de mise dans le ciel (entre 10 °C et 11 °C dans le département le matin, jusqu'à 13 °C l'après-midi). Le brouillard persistera le matin avant de laisser place à un ciel gris l'après-midi.

Dans le Calvados

Mardi 24 décembre, le Calvados est plongé dans le brouillard, hormis le littoral d'Isigny-sur-Mer à Courseulles-sur-Mer, où le ciel va légèrement s'éclaircir dans l'après-midi. Les températures resteront extrêmement douces pour la saison, oscillant entre 11 °C à Aunay-sur-Odon et 13 °C à Caen.

Mercredi 25 décembre, le brouillard persistera dans une majeure partie du département avant de se lever complètement l'après-midi, laissant place à un ciel nuageux. Les températures iront là encore de 11 °C à 13 °C. Attention, quelques gouttes pourraient tomber le matin de Noël sur le littoral, du côté de Vierville-sur-Mer.

Dans l'Orne

Mardi 24 décembre, l'Orne sera plongée dans le brouillard toute la journée. Il fera entre 9 °C dans le sud du département et 12 °C à Alençon ou Argentan. Des pluies sont attendues le matin, dans les secteurs de Mortagne-au-Perche et Echauffour.

Mercredi 25 décembre, l'ouest du département sortira du brouillard l'après-midi, tandis que le reste du territoire y restera plongé. Le ciel restera gris. Côté températures, pas de changement : elles oscilleront entre 10 °C et 12 °C.

En Seine-Maritime

C'est le département où il fera le plus froid pour Noël. Mardi 24 décembre, les températures oscillent entre 6 °C dans le pays de Bray et 12 °C au Havre. Il fera 11 °C à Bolbec, 10 °C à Fécamp et 9 °C à Rouen. Le brouillard sera aussi de la partie hormis sur une partie du littoral. Le ciel restera gris.

Mercredi 25 décembre, les habitants se réchaufferont un peu, avec un thermomètre qui affichera au minimum 10 °C à Etretat et au maximum 13 °C à Fécamp. Toujours pas de soleil à l'horizon.

Dans l'Eure

Tout le département est plongé dans le brouillard mardi 24 décembre. Les températures minimales seront de 7 °C le matin à Epieds, dans l'est du département, et les maximales de 12 °C, l'après-midi, à Bernay, Brionne ou Evreux.

Mercredi 25 décembre, le brouillard persistera et, là où il se dissipera un peu, les nuages prendront la place, toute la place. Le mercure affichera 9 °C à Lyons-la-Forêt et aux Andelys. Les plus chanceux auront droit à un thermomètre affichant 12 °C.

Aucune vigilance - vents, pluies, orages, neige - n'est attendue pour ces deux jours en Normandie.