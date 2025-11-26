En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Rouen. Une première phase de travaux a été lancée pour la création du jardin Géricault

Environnement. Les travaux ont débuté, lundi 24 novembre, pour la création du jardin public Géricault, situé rue Théodore Géricault, le long de l'Aître Saint-Maclou.

Publié le 26/11/2025 à 17h24 - Par Margaux Fresnais
Le jardin Géricault fait partie du plan de renaturation de la Ville de Rouen. - Margaux Fresnais

La première phase des travaux a débuté, lundi 24 novembre, pour la création du jardin Géricault, situé rue Théodore-Géricault, le long de l'Aître Saint-Maclou. Cette première phase comprend l'installation du chantier avec la mise en place de barrières pour le sécuriser. Les opérations de démolition ont, quant à elles, commencé.

Le nouveau jardin public se trouve le long de l'Aître Saint-Maclou.Le nouveau jardin public se trouve le long de l'Aître Saint-Maclou. - Margaux Fresnais

Un projet lancé par et pour les habitants

Dans le cadre des Ateliers de quartier, la Ville a travaillé avec les habitantes et habitants pour que ce terrain vague devienne un espace vert de 1 500m2 comprenant un bassin, une aire de loisirs, un espace détente avec une pergola, des espaces pour s'asseoir, un verger ou encore une petite scène pour de l'événementiel.

Les travaux s'étendront jusqu'au mois d'avril, voire mai 2026 pour une ouverture au public lors de ce même printemps.

Le nouveau jardin public, situé rue Théodore Géricault, devrait être accessible au public au printemps prochain.Le nouveau jardin public, situé rue Théodore Géricault, devrait être accessible au public au printemps prochain.

Le nouveau jardin public se trouve le long de l'Aître Saint-Maclou. - Margaux Fresnais Le nouveau jardin public, situé rue Théodore Géricault, devrait être accessible au public au printemps prochain.

