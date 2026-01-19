[Actualisé] Cherbourg. "Une première avancée": les locataires de Presqu'île Habitat vont pouvoir chauffer leur logement à 19,5°C

Les locataires de certains immeubles de Cherbourg célèbrent une victoire. Ils s'étaient rassemblés mercredi 14 janvier devant les locaux du bailleur social Presqu'île Habitat afin de demander plus de chauffage et une meilleure isolation de leur logement. Vendredi 16 janvier, les représentants de la Confédération nationale du logement ont pu rencontrer le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, ainsi que le président Gilbert Lepoittevin et la directrice générale, Patricia Petit, de Presqu'île Habitat, et deux représentants de la société prestataire Idex. Durant la discussion, Idex a reconnu que 1 300 logements avaient des problèmes de chauffage, surtout dans le quartier des Provinces.

Un minimum de 19°5C

Les responsables de l'Association des locataires HLM en Cotentin estiment avoir obtenu plusieurs avancées lors de cette rencontre. La température dans les logements gérés par Presqu'île Habitat ne devra pas descendre en dessous de 19,5°C, si les radiateurs sont ouverts au maximum. La température peut grimper à 20,5°C. "C'est bien la preuve que les 19°C indépassables, dénoncés par la CNL depuis des années, ne le sont pas", avance l'association. Cette règle s'applique aux logements avec un chauffage collectif par le réseau de chaleur ou de gaz. Des contrôles de température seront réalisés le matin par le gardien ou le prestataire, et non plus l'après-midi comme autrefois. Autre mesure : la diminution du chauffage la nuit est suspendue à titre expérimental dans les logements les plus impactés, notamment aux Provinces et sur une partie de l'avenue de Normandie. "Si cette mesure ne correspond pas aux 20,5°C demandés par la CNL, elle constitue néanmoins une première avancée", notent les responsables associatifs.

"Il faut mesurer la portée de cette victoire"

En cas de problème de température insuffisante ou de problèmes d'isolation ou de chauffage, les locataires devront signaler immédiatement l'incident au bailleur, via le gardien, par mail ou par téléphone. "Il faut mesurer la portée de cette victoire", notent l'adjoint à l'immobilier Ralph Lejamtel et le conseiller Bertrand Hulin. Lundi 19 janvier en fin de journée, Presqu'île Habitat confirme par un communiqué les engagements pris durant la rencontre de vendredi. La suppression expérimentale du réduit de nuit est prévue dans 1700 logements de 23h à 5h. "Au cours de cette rencontre, les équipes de Presqu'île Habitat ont rappelé à l'exploitant [Idex] ses obligations contractuelles, notamment celle de garantir une température intérieure minimale de 19,5°C dans les logements", précise le bailleur. Une nouvelle réunion est organisée début mars pour évaluer si cet accord a été respecté.