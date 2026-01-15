Cherbourg. "Quand je mange, j'ai la goutte au nez" : des locataires protestent contre le manque de chauffage

30 % des ménages ont eu froid dans leur logement en 2024. Ce chiffre, issu du dernier rapport pour la Fondation du logement, s'aggrave d'année en année. Il touche également la Manche. Mercredi 14 février, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant les locaux de Presqu'île Habitat pour demander plus de chauffage. Ce bailleur social gère près de 8 000 logements dans le Cotentin, en large majorité des logements sociaux.

"C'est pitoyable"

"Quand je mange, j'ai la goutte au nez. C'est la première fois que cela arrive, et pourtant je ne suis pas frileuse", explique Anne-Marie. Elle vit dans le même appartement depuis 1992 sur l'avenue de Normandie. Elle l'affirme : elle n'a jamais eu autant de problèmes. Marine est venu à la manifestation pour sa mère. Cette dernière réside dans un immeuble rue des Vosges. "Nous avons été obligés de la dépanner avec un chauffage pour qu'elle puisse avoir un peu chaud dans son logement", remarque-t-elle. Elle regrette aussi l'augmentation des charges. "C'est tout ce qu'ils savent faire. On paye déjà 90 euros par mois pour un logement en piteux état. C'est pitoyable", poursuit la manifestante. Entre les manifestants, c'est la même histoire : ils souhaitent chauffer au-delà des 19,5°C qu'aurait décidé le bailleur, ou avoir le contrôle sur la température dans le logement.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes lors de la manifestation. - Julien Rojo

"Un degré, cela peut-être énorme"

François Desaunay est le vice-président de la Confédération nationale du logement dans la Manche. Discours à la main, il explique les raisons de la manifestation. "Un degré, cela peut-être énorme dans un logement car cela permet de briser l'effet de pont thermique", détaille-t-il. Les ponts thermiques sont des zones qui présentent une variation thermique dans l'enveloppe d'un bâtiment. Plusieurs militants communistes étaient présents mercredi soir, ainsi que les conseillers municipaux Bertrand Hulin et l'adjoint à l'immobilier Ralph Lejamtel. Une réunion est organisée entre tous les partis vendredi 16 janvier avec le maire Benoit Arrivé. Contacté, le bailleur social Presqu'île habitat devrait communiquer en fin de journée après la rencontre.