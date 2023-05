Esteville. La fondation Abbé Pierre ouvre une pension de famille

"Ça marque une étape importante qui est de garder la vocation de ce lieu qui est un lieu de mémoire, qui a toujours été un lieu de vie pour les personnes en difficulté", relate le président du lieu de mémoire à Esteville, Jean Rousseau. Jeudi 25 mai, le centre abbé Pierre-Emmaüs a inauguré dans la commune sa nouvelle pension de famille nommée Maison Lucie Coutaz, en référence à cette femme investie auprès de l'Abbé Pierre, co-fondatrice d'Emmaüs. À cette occasion, le ministre du Logement Olivier Klein a fait le déplacement.

"Une pension de famille, c'est une résidence sociale avec des studios"

"Le fait de retrouver une activité d'hébergement, c'est très important pour nous", affirme Jean Rousseau. "C'est une pension de famille, une résidence sociale avec des studios. Il y aura une ambiance familiale mais il n'y aura pas de famille", précise Philippe Dupont, directeur du centre abbé Pierre-Emmaüs. "C'est fait pour des anciens sans-abri." Les personnes qui y logeront seront sélectionnées sur dossier. Une commission se réunira pour désigner les personnes qui répondent aux critères.

"J'ai signé un bail, je pars quand je veux"

Le premier habitant à avoir été choisi s'appelle Christophe Villeron. Depuis trois jours, il vit à Esteville, dans la nouvelle pension de famille. "Ce que j'apprécie, c'est qu'ils m'ont accueilli avec beaucoup de respect en me disant que j'étais vraiment chez moi. J'ai signé un bail, je pars quand je veux, j'ai le temps de me projeter", confie-t-il. Pour autant, il n'arrive toujours pas à réaliser. "Je suis un peu stressé, c'est une nouvelle vie qui commence alors c'est un peu compliqué."

Lors de l'inauguration jeudi 25 mai, le ministre du Logement Olivier Klein était présent. "On lui a rappelé la question du logement qui était une question prégnante pour l'Abbé Pierre dans les années 1950 et l'a amené à créer une fondation dans les années 1980, indique Jean Rousseau. Ça reste d'une actualité brûlante aujourd'hui." Et face à ces sollicitations, l'homme d'État a répondu qu'"il fait tout son possible avec des difficultés nouvelles incluant les rénovations de logement car il faut tenir compte des impératifs écologiques".