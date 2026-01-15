Clécy. Un homme de 76 ans blessé dans un accident avec un poids lourd

Un accident de la circulation impliquant une voiture et un poids lourd s'est produit ce jeudi 15 janvier, aux alentours de 15h, sur la commune de Clécy, au lieu-dit Bellevue.

Une citerne impliquée dans l'accident

Le conducteur de la voiture, un homme de 76 ans a été blessé dans la collision. Il a été transporté vers le centre hospitalier de Falaise. Le conducteur du poids lourd qui transportait 36 000 litres de fuel/gazole, a été laissé sur place, indemne. Aucune fuite n'a été constatée sur la citerne.