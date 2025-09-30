Cherbourg-en-Cotentin. Permis de louer, régulation des Airbnb… Les décisions de la mairie pour le logement

La Ville de Cherbourg a voté, mercredi 24 septembre en conseil municipal, deux décisions concernant le logement dans la commune. Il y a tout d'abord une régulation des locations de meublés touristiques, type Airbnb, et un permis de louer.

Les élus sont partis du constat de l'attractivité économique de la ville, et d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. La décision a donc été prise de réguler les locations de meublés touristiques type Airbnb. "L'objectif est de ralentir la croissance très rapide des meublés de tourisme que nous connaissons depuis quelques années et de remettre ainsi des logements sur le marché locatif classique de longue durée au bénéfice des habitants tels que les familles, les primo-accédants, les ménages modestes, les étudiants et les jeunes actifs", explique Ralph Lejamtel, adjoint au logement. En 2026, les propriétaires ne pourront louer ainsi qu'un seul logement en meublé touristique. Ils pourront louer un second logement mais uniquement en bail étudiant sur neuf mois ou location de courte durée, sur trois mois. Avant le 4 janvier prochain, les propriétaires de meublés touristiques devront avoir un numéro d'enregistrement, ce qui permettra à la Ville de contrôler la bonne application de cette décision.

Un permis de louer, contre l'habitat indigne

Pour aller dans le sens d'une décision de l'Agglomération du Cotentin, un permis de louer va être mis en place. Ce permis doit permettre de lutter contre l'habitat indigne, avec une interdiction de louer si les logements sont insalubres. Elle s'appliquera au 4 janvier prochain sur une partie du centre ancien de la ville. Le service d'hygiène de la Ville sera chargé de la réception des demandes, de l'instruction des dossiers, des visites, et de la délivrance ou du refus des autorisations, avec la mise en œuvre de sanctions. Les îlots urbains autour des rues de la Marine, de l'Avant-Port, de la Paix et de l'Union sont visés par cette mesure.