En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg-en-Cotentin. Permis de louer, régulation des Airbnb… Les décisions de la mairie pour le logement

Habitat. La municipalité de Cherbourg a voté, mercredi 24 septembre, deux décisions concernant le logement : une régulation des locations de meublés touristiques et un permis de louer.

Publié le 30/09/2025 à 10h37 - Par Thibault Lecoq
Cherbourg-en-Cotentin. Permis de louer, régulation des Airbnb… Les décisions de la mairie pour le logement
Un permis de louer et une régulation des meublés touristiques vont être mis en place à Cherbourg à partir de 2026. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Ville de Cherbourg a voté, mercredi 24 septembre en conseil municipal, deux décisions concernant le logement dans la commune. Il y a tout d'abord une régulation des locations de meublés touristiques, type Airbnb, et un permis de louer.

Les élus sont partis du constat de l'attractivité économique de la ville, et d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. La décision a donc été prise de réguler les locations de meublés touristiques type Airbnb. "L'objectif est de ralentir la croissance très rapide des meublés de tourisme que nous connaissons depuis quelques années et de remettre ainsi des logements sur le marché locatif classique de longue durée au bénéfice des habitants tels que les familles, les primo-accédants, les ménages modestes, les étudiants et les jeunes actifs", explique Ralph Lejamtel, adjoint au logement. En 2026, les propriétaires ne pourront louer ainsi qu'un seul logement en meublé touristique. Ils pourront louer un second logement mais uniquement en bail étudiant sur neuf mois ou location de courte durée, sur trois mois. Avant le 4 janvier prochain, les propriétaires de meublés touristiques devront avoir un numéro d'enregistrement, ce qui permettra à la Ville de contrôler la bonne application de cette décision.

Un permis de louer, contre l'habitat indigne

Pour aller dans le sens d'une décision de l'Agglomération du Cotentin, un permis de louer va être mis en place. Ce permis doit permettre de lutter contre l'habitat indigne, avec une interdiction de louer si les logements sont insalubres. Elle s'appliquera au 4 janvier prochain sur une partie du centre ancien de la ville. Le service d'hygiène de la Ville sera chargé de la réception des demandes, de l'instruction des dossiers, des visites, et de la délivrance ou du refus des autorisations, avec la mise en œuvre de sanctions. Les îlots urbains autour des rues de la Marine, de l'Avant-Port, de la Paix et de l'Union sont visés par cette mesure.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg-en-Cotentin. Permis de louer, régulation des Airbnb… Les décisions de la mairie pour le logement
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple