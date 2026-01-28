Podcast "L'invité du mercredi". A Rouen, "il faut gonfler les effectifs de la police municipale", selon Karim Bennacer d'Alliance

Une marche "pour une police respectée et protégée" est organisée par Alliance à Rouen, samedi 31 janvier à 11h depuis l'hôtel de Ville. Karim Bennacer est le secrétaire régional du syndicat.

Pourquoi organiser cette marche ?

"Nos concitoyens subissent l'insécurité, les victimes sont trop souvent oubliées et les policiers sont confrontés à des moyens insuffisants pour remplir leurs missions. Alors, on s'est dit pourquoi pas mobiliser nos citoyens pour un rassemblement pour affirmer que la sécurité est un pilier de notre bien commun."

L'idée est aussi d'interpeller les candidats aux élections municipales...

"Le maire, c'est le premier acteur de la sécurité dans sa commune. Le maillage territorial, la proximité, c'est aussi du pouvoir du maire : la tranquillité publique, la salubrité publique... La police nationale et la police municipale sont complémentaires. Pour la ville de Rouen, il faut gonfler les effectifs de la police municipale. La moyenne nationale, c'est un policier municipal pour 1 000 habitants. A Rouen, on en est loin (70 policiers municipaux pour 116 000 habitants, N.D.L.R.)."

Faut-il armer les policiers municipaux ?

"Vous savez, dans le dos d'un policier municipal, c'est écrit police. Malheureusement, ils ont une cible dans le dos. Pour nous, Alliance, l'armement d'un policier municipal devrait être une priorité généralisée sur l'ensemble du territoire national. Ça ne doit pas être clivant, ni être un sujet de droite ou de gauche."