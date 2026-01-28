En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Podcast "L'invité du mercredi". A Rouen, "il faut gonfler les effectifs de la police municipale", selon Karim Bennacer d'Alliance

Sécurité. Alliance, le premier syndicat de police, organise samedi 31 janvier une marche citoyenne à Rouen en soutien aux forces de l'ordre. Un moyen aussi de sensibiliser les candidats aux municipales aux questions de sécurité. Interview avec Karim Bennacer, secrétaire régional Normandie Alliance police nationale.

Publié le 28/01/2026 à 08h30 - Par Pierre Durand-Gratian
Podcast "L'invité du mercredi". A Rouen, "il faut gonfler les effectifs de la police municipale", selon Karim Bennacer d'Alliance
Karim Bennacer est le secrétaire régional Normandie du syndicat Alliance police nationale.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une marche "pour une police respectée et protégée" est organisée par Alliance à Rouen, samedi 31 janvier à 11h depuis l'hôtel de Ville. Karim Bennacer est le secrétaire régional du syndicat.

Pourquoi organiser cette marche ?

"Nos concitoyens subissent l'insécurité, les victimes sont trop souvent oubliées et les policiers sont confrontés à des moyens insuffisants pour remplir leurs missions. Alors, on s'est dit pourquoi pas mobiliser nos citoyens pour un rassemblement pour affirmer que la sécurité est un pilier de notre bien commun."

L'idée est aussi d'interpeller les candidats aux élections municipales...

"Le maire, c'est le premier acteur de la sécurité dans sa commune. Le maillage territorial, la proximité, c'est aussi du pouvoir du maire : la tranquillité publique, la salubrité publique... La police nationale et la police municipale sont complémentaires. Pour la ville de Rouen, il faut gonfler les effectifs de la police municipale. La moyenne nationale, c'est un policier municipal pour 1 000 habitants. A Rouen, on en est loin (70 policiers municipaux pour 116 000 habitants, N.D.L.R.)."

Faut-il armer les policiers municipaux ?

"Vous savez, dans le dos d'un policier municipal, c'est écrit police. Malheureusement, ils ont une cible dans le dos. Pour nous, Alliance, l'armement d'un policier municipal devrait être une priorité généralisée sur l'ensemble du territoire national. Ça ne doit pas être clivant, ni être un sujet de droite ou de gauche."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
Transat
Transat Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
Aspirateur
Aspirateur Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Podcast "L'invité du mercredi". A Rouen, "il faut gonfler les effectifs de la police municipale", selon Karim Bennacer d'Alliance
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple