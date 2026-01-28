En ce moment Gabriela KATSEYE
Isigny-le-Buat. Incendie d'un bâtiment agricole : un homme transporté à l'hôpital

Sécurité. Un homme a été transporté à l'hôpital après un incendie dans un bâtiment agricole à Isigny-le-Buat (Manche), mardi 27 janvier.

Publié le 28/01/2026 à 09h30 - Par Thierry Valoi
Isigny-le-Buat. Incendie d'un bâtiment agricole : un homme transporté à l'hôpital
Incendie d'un bâtiment agricole dans la Manche. - Illustration

Un incendie s'est déclaré, mardi 27 janvier dans l'après-midi, dans un bâtiment agricole à Isigny-le-Buat (Manche). Un engin agricole a pris feu à l'intérieur d'un hangar de 300m². Le feu s'est propagé à la toiture du bâtiment.

22 pompiers mobilisés

22 sapeurs-pompiers de cinq centres de secours ont été mobilisés. Le feu a été maîtrisé et une victime légèrement blessée, un homme de 56 ans ayant inhalé des fumées, a été transporté au centre hospitalier d'Avranches.

