Amblie. Calvados : le spectacle historique « Amblie 1781 » recrute des bénévoles

L’association Un Nouveau Monde prépare son nouveau grand spectacle immersif et lance une vaste campagne de recrutement de bénévoles dans le Calvados. L’événement, intitulé « Amblie 1781 », se tiendra au château d’Amblie les 20 et 21 juin 2026, puis les 27 et 28 juin 2026.

Publié le 28/01/2026 à 09h03 - Par Rodolphe de la Croix
Des bénévoles costumés en habits du XVIIIe siècle participent à une scène du spectacle immersif « Amblie 1781 », organisé au château d’Amblie (Calvados) par l’association Un Nouveau Monde.

Cette fresque historique plongera le public au cœur du XVIIIe siècle, dans le cadre du parc et du château d’Amblie, transformés pour l’occasion en décor grandeur nature. Le scénario s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions et suivra notamment le retour de Jacquou de la guerre d’Amérique, le départ de Julien de Bonvouloir vers l’Inde, ainsi que la vie de Manon et des habitants du village d’Amblie.

Au total, douze grandes scènes seront jouées en immersion devant les spectateurs.

Près de 350 personnages incarnés

Pour donner vie à ce spectacle, l’organisation prévoit de réunir près de 350 figurants bénévoles. En complément de l’équipe déjà constituée, de nouveaux volontaires sont recherchés.

Les besoins concernent à la fois les figurants historiques costumés, l’accueil du public, le vestiaire des costumes, la restauration, la logistique.

Un recrutement ouvert à tous

L’appel s’adresse à un public large. L’association précise qu’aucune expérience n’est requise et que les débutants sont les bienvenus. Les inscriptions sont ouvertes aux personnes seules comme aux familles, toutes générations confondues.

Au-delà de la dimension artistique, les organisateurs mettent en avant une expérience collective et humaine, autour du patrimoine et du spectacle vivant.

Comment participer

Le spectacle se déroulera au château d’Amblie (Calvados).

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via le formulaire en ligne mis à disposition par l’association ou se renseigner sur le site internet d’Un Nouveau Monde en Normandie. Cliquez ici pour accéder au formulaire.

Le message des organisateurs résume l’esprit de l’événement :« Ne regardez plus l’histoire, vivez-la. »

